Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa’da asansör boşluğuna düşen genç yaralandı: Durumu ciddiyetini koruyor

Bursa’da asansör boşluğuna düşen genç yaralandı: Durumu ciddiyetini koruyor

22:5415/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binada çalışan 21 yaşındaki Muhammed E., asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi 1095. Sokak’ta yapımı devam eden 3 katlı binada meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed E. (21), apartmanın 3. katında boyama işi yapan ağabeyi Abdulrauf E.’ye yardım etmeye gitti. Muhammed E., çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Yaralı genç, vatandaşlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılarak olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


#Bursa
#asansör boşluğu
#genç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?