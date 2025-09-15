Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: İş insanı ve eşi öldü 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: İş insanı ve eşi öldü 1'i ağır 3 kişi yaralandı

17:1315/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Otoyolda aracın hurdaya döndüğü kazada acı haber: İş insanı ve eşi öldü, 1’i ağır 3 yaralı
Otoyolda aracın hurdaya döndüğü kazada acı haber: İş insanı ve eşi öldü, 1’i ağır 3 yaralı

Sakarya’da, Kuzey Marmara Otoyolu’nda aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada mobilya fabrikası sahibi Murat Korkmaz (62) ve eşi Havva Korkmaz hayatını kaybederken, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Hendek ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuna T. (55) idaresindeki 34 KJC 217 plakalı otomobil, aynı yöne giden U.K. yönetimindeki 67 DC 930 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan 67 DC 930 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Kazada, sürücü U.K. ile araçta bulunan Murat Korkmaz, eşi Havva Korkmaz ile diğer otomobildeki Tuna T. ve M.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İş insanı ve eşi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bir mobilya fabrikasının sahibi olduğu öğrenilen Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Korkmaz çiftinin Zonguldak’tan İstanbul’a hastaneye gittikleri öğrenildi. Tedavisi süren yaralılardan Tuna T.’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Kuzey Marmara Otoyolu
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?