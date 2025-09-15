Aydın'da feci kaza: Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı 5 yaralı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, A.D. idaresindeki 09 P 8270 plakalı Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ve ile öğrenciler E.D, M.G, E.Ş., Ş.T.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
#minibüs
#servis aracı
#kaza