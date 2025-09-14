Yeni Şafak
Kütahya’da aynı bölgede 3 dakika arayla iki kaza: Bir kişi yaralandı

23:5214/09/2025, Pazar
DHA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde aynı bölgede 3 dakika arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında motosiklet sürücüsü Şaban Özşahinler yaralandı. Kazalar güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde aynı bölgede 3 dakika arayla iki kaza meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazalarda 1 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 20.31’de Domaniç-İnegöl karayolu 1’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Beyhan yönetimindeki 43 NU 462 plakalı otomobil, önünde giden Şaban Özşahinler idaresindeki 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Bu kazadan 3 dakika sonra yardım için duran Turgut Bilgili idaresindeki 43 AGF 029 plakalı otomobile, Hüseyin Talha Özdemir yönetimindeki 11 AY 765 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Şaban Özşahinler yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı Özşahinler, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklete çarpan otomobil ve ardından yardım için duran otomobile başka bir otomobilin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


