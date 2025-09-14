Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Yeni Şafak
01:5714/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
AA
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı 17 yaşındaki Ergün Baz, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevre yolu talebiyle eylem yapan vatandaşlar, Vali Mükerrem Ünlüer’in ikna çabalarıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.

E.S.Ö. (32) idaresindeki tır, Bağdınısağır Mahallesi Büyükpınar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çarpan Ergün Baz'a (17) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Baz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza bölgesinde toplanan vatandaşlar, çevre yolu yapılmadığından dolayı bölgede sürekli trafik kazası olduğunu belirterek eylem yaptı.

Yolu ulaşıma kapatan vatandaşlar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyelerinin ikna çalışmaları sonrasında eylemlerini sonlandırdı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Pazarcık-Gölbaşı kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.


#Kahramanmaraş
#Pazarcık
#kaza
