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Bursa’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bursa’da bir ilkokulda düzenlenen yemek etkinliği sonrası rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'daki olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu’nda düzenlenen yemek etkinliği sonrası 8 öğrenci okul yönetimine karın ağrısı şikayetini bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Haberi alan veliler ise soluğu okulun önünde aldı. Zehirlenmelerin Rus salatasından kaynaklandığı iddia edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ta 50 öğrenci yedikleri yemek sonrası hastanelik oldu
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Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu yurdunda kalan 137 öğrencinin bir kısmında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.
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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 öğrenci, Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Tokat’ta 50 öğrenci yedikleri yemek sonrası hastanelik oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde yatılı bölge okulunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 50 öğrenci hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin akşam yemeğinde lahmacun, salata ve ayrandan oluşan menüden yedikleri öğrenildi.


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