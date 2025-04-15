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Bursa'da ölü yavru yunus balığı sahile vurdu: İnceleme başlatıldı

Bursa'da ölü yavru yunus balığı sahile vurdu: İnceleme başlatıldı

22:0515/04/2025, Salı
DHA
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Ölü yavru yunus balığı sahile vurdu.
Ölü yavru yunus balığı sahile vurdu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ölü yavru yunus balığı kıyıya vurdu. Ölü yavru balık, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Gemlik ilçesinde, sahile ölü yavru yunus balığı vurdu. Denizde rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya kadar sürüklendiği sanılan yunusun orkinos olduğu düşünülürken, balıkçılardan alınan bilgiye göre, yavru yunus balığı olduğu, farklı zamanlarda benzer durumların yaşandığı öğrenildi.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner hizmetleri ölü yavru yunus balığını incelemeye aldı.





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