Bursa’da yeşil karne protokolü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke çapındaki tüm kamu kurumlarında uygulanan, geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınmasını ve enerji verimliliğini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Yeşil Karne’ protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında yapılan anlaşmaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul 3. ve 4. sınıflar (Yaklaşık 400 okul) enerji verimliliği ile çevre bilinci alanlarında yıl boyunca çeşitli eğitimlere tabi tutulacak. Sıfır Atık Projesi’ni kapsamlı şekilde ele alacak eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgili personeli tarafından verilecek.

AMAÇ; BİLİNÇ OLUŞTURMAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilerleyen zamanlarda faydası bariz fark edilecek bir çevre çalışmasının protokolünü imzaladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Yeşil Karne projesinin hedefinin okullarda enerji verimliliği ile çevre korumaya yönelik tedbirlerin alınması ve öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulması olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgili birimleriyle irtibata geçilerek, okullarda birebir çalışmalar yapılacak. Amaç, atık önleme, azaltma ve geri kazanım, enerji verimliliğiyle oluşacak fırsatlar konusunda bilinç oluşturmak. İnanıyorum ki ciddi kazanımları bu proje vesilesiyle sağlamış olacağız” dedi.

OKUL VE ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Uygulamanın bir eğitim ve öğretim dönemini kapsayacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Yaptığımız protokol kapsamında başarılı olan okullar, Mayıs ayı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde mevcut EVeP16 Enerji Verimliliği Portalı üzerinden belirlenecek. Haziran ayında da Yeşil Karne alan okullara çeşitli ödüller verilecek ve öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyo-kültürel faaliyetlerinden ücretsiz faydalanabilecek” diye konuştu.

PROTOKOL 2071 HEDEFİ ODAKLI

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise Büyükşehir Belediyesi’nin milli eğitime sağladığı destekler nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Yapılan protokolün sadece bugünü değil 2071 hedeflerini beslediğini kaydeden Dülger, “Büyükşehir Belediyesi, pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da proje ortağımız oldu. Sürecin sonunda başarılı okullarımız Yeşil Karne alacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.