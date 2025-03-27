Büyük turplar daha dökülmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak” dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve bazı ilçe belediye başkanlarının tutuklandığı yolsuzluk dosyasında çok daha fazla bilgi ve belge olduğu mesajını verdi.





KAYIPLARIN MALİYETİ ORTADA

“Bir kısmı 2019 yılına kadar uzanan şu veya bu sebepten belediyelerde yaşadığımız kayıpların, hem şehirlerimize hem ülkemize nasıl büyük maliyetler getirdiğini görüyorsunuz” vurgusu yapan Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye bir anda adeta belediyeler bağlamında 1989-1994 yılı dönemine geri döndü. Şehirlerimiz ve oralarda yaşayan on milyonlarca insanımız eser ve hizmet namına hiçbir çalışma göremedikleri gibi üstüne bir de hakaret işitiyorlar. Oy verdiklerinden hizmet bekledikleri için aşağılanıyorlar. Yanan otobüslerin, çalışmayan merdivenlerin, aksayan hizmetlerin suçu bile seçmene İstanbullu kardeşlerimize yüklüyorlar.”





YAMYAMLIĞIN KİTABINI YAZDILAR

“Belediyelere, milletimizin dişinden tırnağından arttırarak ödediği vergilerle aktarılan kaynakların eser ve hizmet yerine birilerinin şahsi hırsları ve çıkarları için kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bilhassa İstanbul’un büyükşehir ve kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda, affınıza sığınarak söylüyorum, yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Üniversite sınavını kazanan yüz binlerce gencin hakkının yenildiği usulsüz diplomayla başlayıp bütün şehri adeta bir ahtapot gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son operasyonla beraber gün yüzünü çıkmış oldu.”





BREZİLYA DİZİLERİNDEN FARKSIZ

İstanbul’da yakıt tankeriyle milyonlarca liralık sebze ve meyve taşındığını, İstanbul halkının en mahrem bilgilerinin 3-5 milyon dolar için yabancılara peşkeş çekildiğini, tutarı yüz milyarlarca lirayı bulan hırsızlıklar ile basında ve sosyal medyada halkın parasıyla beslenen tetikçilere varıncaya kadar her türlü gayrimeşruluk, her türlü hukuksuzluk olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Öyle ki İstanbul’un CHP’li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız.”





CHP UCUZ SİYASETE YÖNELDİ

“Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Ortada bunca yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, alavere dalavere, sahtekarlık varken hakkı hukuku, adaleti dilinden düşürmeyen CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti.





ÇALANA DEĞİL YAKALAYANA KIZIYORLAR

“Yargının iddialarına cevap veremeyen CHP yönetimi, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas etme çabasına girişti. Dikkat buyurunuz; çalana değil, yakalayana kızıyorlar. Görevini yapanları değil, yolsuzluğa bulaşanları savunuyorlar. Belediye başkanlarının kurduğu haraç ve rüşvet düzeninin bedelini sokaklara döktükleri seçmenlerine ödetmeye kalkıyor. İşbirliği yaptıkları marjinal örgütlerin yol açtıkları rezaletleri sahiplenerek girdikleri tehlikeli yolu iyice içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Daha da ötesi, bütün bunların faturasını bize, şahsımıza, hükümetimize ve partimize keserek gerçekleri ters yüz etmeye çalışıyorlar.”





Milletimiz yerli markaları faşizanlara yem etmez

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye’yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz. Ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg’un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah’ın izniyle milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Ancak ekonomiden demokrasiye, milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedeceklerdir. Onlar boş, beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz.”





KAYBEDECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ise Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. İftar programında konuşan Erdoğan, Türk ekonomisine değer sağlayan şirketleri hedef alanların kaybedeceğini söyledi. "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz. 28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını, şirketleri, firmaları, isim isim verip açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de şunu iyi bilin kaybedeceklerdir."





BAŞKA GİDECEK KAPI BULAMADIN MI?

Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, tüm medya gruplarını ne yapıyor? Batı'ya şikayet ediyor. Ya sen nasıl bir insansın? Başka gidecek kapı bulamadın mı? Çalacak kapı bulamadın mı? Eğer ciddiysen, belli bir karaktere sahipsen bu gençleri sokağa dökmek sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecek" ifadelerini kullandı.





3 GÜN DAHA İDARİ İZİN

Erdoğan, bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını söyledi: "Biliyorsunuz gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz, çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."





Kadir Gecesi’nde birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftardan sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti. “Emperyalistlerin bir asır önce ördüğü ve yıllardır sürekli büyüttüğü fitne ve nifak duvarlarını üzülerek söylüyorum, bir türlü yıkamıyoruz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizi içeriden zayıflatan bu kötü gidişe artık bir dur demek zorundayız. Eğer yaralarımızı sarmak, yeryüzünde huzur ve adaleti tesis etmek, gariplerin, mazlumların, güçsüzlerin çektiği sıkıntılara bir son vermek istiyorsak aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için Peygamber Efendimizin bize en büyük mirası olan Kur'an ve sünnetin ışığında yeni bir sayfa açmamız, aramızdaki anlaşmazlıkları bir an önce çözüme ulaştırmamız icab ediyor.”





Yolsuzluk çarkınız deşifre oldu

“Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına esas olan bilgi ve belgeleri getirenler, CHP’lilerin bizzat kendileri” diyen Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet parasının taksimatında anlaşmazlık çıkınca, birilerinin giderek, yargıya olan biteni anlattığını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Karşımızdaki tablo şudur, yolsuzluğu yapan, rüşveti alan, paraşütle diploma sahibi olup yüzbinlerce gencin hakkını yiyenler CHP’li. Bu paraların bir kısmını siyasi ajandaları için kullanan, bir kısmını da kurdukları suç örgütü üzerinden şirketlerine aktaranlar da CHP’li. Soruşturma başlayınca hem emniyette hem savcılıkta itirafçılık sırasına girenler CHP’li. Soruşturma derinleştikçe savcılığa yeni belge ve bilgi yağdıranlar CHP’li. Suç örgütünün medyada ve sosyal medyada kullandığı tetikçilerden, trol ordularından yılan, yorulan, bıkanlar CHP’li.”





ŞİKAYET EDENLER CHP’Lİ

“CHP’nin kurultayını ‘Kurultayda şaibe var’ diyerek mahkemeye şikayette bulunanlar CHP’li, dönen dolapları, alınan rüşvetleri, yapılan hırsızlıkları ekran ekran dolaşıp anlatanlar CHP’li, ama suçlu AK Parti. Allah aşkına biz böyle bir iç hesaplaşmanın neresinde olabiliriz? Sizin paylaşım kavganız nedeniyle başlayan yargı sürecini niye bize mal ediyorsunuz? Partiniz içindeki ihbarcılık yarışına niçin bizi karıştırıyorsunuz? Son olayda tıpkı filmlerde olduğu gibi soyguncular birbirine girmiş, suç ortakları birbirini satmış, gidip polise ve yargıya ihbar etmiştir. Şu an bunun artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.”





PİSLİKLERİN ÜZERİNİ ÖRTEMEZSİNİZ

“Başta mübarezeyi iyice yitiren CHP Genel Başkanı olmak üzere CHP yönetimine şunu hatırlatıyorum, seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün boşuna. Macun bir defa tüpten çıkmıştır. CHP’deki iç savaş sebebiyle de olsa yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur. Pisliklerin üzerini örtemezsiniz. Partiniz içerisindeki bilek güreşinde bizden destek alma hinliğini terk edin. Ağzı bozuk müptezellerle sokakları terörize etmekten artık vazgeçin.”





Senin gramın ne?

Ana muhalefet partisinin içine düştüğü içler acısı halin kendilerini üzdüğünü ve öfkelendirdiğini söyleyen Erdoğan “Kalkıyor, tüm medya gruplarını tek tek, isim vererek şikayet ediyor. Bizi dünyaya şikayet ediyor. Benim Hazine ve Maliye Bakanı’mı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin? Her şeyden önce senin gramın ne? Sen nasıl olur da Hazine ve Maliye Bakanı’mı şikayet etmeye kalkarsın” sözleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi.





SENİN DE KABRİNİ BİRİ YIKAR!

Şehzadebaşı Cami'sinde yaşananları anımsatan Erdoğan, marjinal grupların Şehzadebaşı Cami'sinin yanındaki kabristanı yerle bir ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ey Özgür Özel, herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar. Bu nasıl iştir? Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. Orada tarih yatıyor. Şimdi çıkmışlar, pazartesi akşamı İstanbul’da yaşanan alçaklıkla ilgili nedamet cümleleri kuruyorlar, laf cambazlıklarıyla, kelime oyunlarıyla, sosyal medyadan ahlakçılık yaparak güya küfürbazlarla aralarına mesafe koymaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın, pazartesi akşamı yaşanan namussuzluğu zehirli dilinizle siz hazırladınız.”





ÖZEL ÖZGÜRLEŞEMEDİ

“Yaşanan bu alçaklığın en büyük sebebi CHP yönetiminin tükenmişliğidir, ta kendisidir. Sayın Özel maalesef özgürleşememiştir, koltuğunu borçlu olduğu vesayet odaklarının emrinden çıkamamıştır. Biz son bir ümitle, her gün iyiye gitmesini, kendisini biraz toparlamasını, kendisine biraz çekidüzen vermesini bekledikçe Sayın Özel, freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı sürükleniyor.”











