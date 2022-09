Caddede gezen başıboş at tehlike oluşturdu Eskişehir’de kime ait olduğu bilinmeyen başıboş atın, trafiğin yoğun olarak işlediği caddede yaptığı gezinti bir vatanda tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Ertaş Bulvarı üzerinde kime ait olduğu bilinmeyen bir at görüldü. Caddede akan trafikle birlikte gezintisini sürdüren başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı.

