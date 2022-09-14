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ESKİŞEHİR

Caddede gezen başıboş at tehlike oluşturdu

Eskişehir’de kime ait olduğu bilinmeyen başıboş atın, trafiğin yoğun olarak işlediği caddede yaptığı gezinti bir vatanda tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Ertaş Bulvarı üzerinde kime ait olduğu bilinmeyen bir at görüldü. Caddede akan trafikle birlikte gezintisini sürdüren başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı.

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Haber Merkezi İHA
Caddede gezen başıboş at tehlike oluşturdu
Eskişehir

Eskişehir’de kime ait olduğu bilinmeyen başıboş atın, trafiğin yoğun olarak işlediği caddede yaptığı gezinti bir vatanda tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Ertaş Bulvarı üzerinde kime ait olduğu bilinmeyen bir at görüldü. Caddede akan trafikle birlikte gezintisini sürdüren başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun şekilde trafik akışı olan caddede bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen atın, ara sokaklara girerek gözden kaybolduğu öğrenildi.

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