Çadır kentte bir gençlik merkezi: 'EDE'

Bir gençlik hareketi olan YediHilal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsü içerisindeki çadır kentte kurduğu “EDE Gençlik Merkezi’’ her biri ayrı ayrı olmak üzere muhabbet, etüt, kütüphane, oyun, spor ve atölye çadırlarından oluşuyor. Gençlik merkezi adını Kahramanmaraş’ta halkın yaygın olarak kullandığı “abi, kardeş” anlamına gelen “ede” kelimesinden alıyor.

2012 yılında kurulan ve kurulduğu günden beri yaptığı gençlik çalışmalarıyla dikkat çeken YediHilal Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aktı, “Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için en iyi bildiğimiz işi yapmak, gençlerle ilgilenmek için yola çıktık. Burada Ortaokul ve Liseli kardeşlerimizle hem okumalar yapıyor, onların derslerine destek olmaya çalışıyoruz hem de onlarla oyunlar oynuyor birlikte açık hava sinemamızda filmler izliyoruz” diyerek yaptıkları çalışmayı anlattı.