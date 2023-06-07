Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Akif Çağatay Kılıç.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na Akif Çağatay Kılıç atandı. Cumhurbaşkanlığı’na ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkan-lığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na Akif Çağatay Kılıç atandı. Kılıç'a ayrıca “Büyükelçilik” unvanı verildi. Bir dönem Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Kılıç, 24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Kılıç, ilk dönem AKPM Türk Delegasyon Başkanlığı ikinci dönem ise TBMM Dışişleri Komisyon Başkanlığı görevini sürdürdü.