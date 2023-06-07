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Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı kendisine başdanışman olarak atadı. Kılıç'a ayrıca ‘Büyükelçilik’ unvanı verildi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçilen Kılıç, ilk dönem AKPM Türk Delegasyon Başkanlığı, ikinci dönem ise TBMM Dışişleri Komisyon Başkanlığı görevini sürdürmüştü.

04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Akif Çağatay Kılıç.

Akif Çağatay Kılıç.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na Akif Çağatay Kılıç atandı. Cumhurbaşkanlığı’na ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkan-lığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na Akif Çağatay Kılıç atandı. Kılıç'a ayrıca “Büyükelçilik” unvanı verildi. Bir dönem Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Kılıç, 24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Kılıç, ilk dönem AKPM Türk Delegasyon Başkanlığı ikinci dönem ise TBMM Dışişleri Komisyon Başkanlığı görevini sürdürdü.


Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Depremzedelere adeta kin kusan muhalif kanat bir kez daha saldırdı. Acılı vatandaşları hedefine koyan muhalif medya, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iftirasını attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı iftira kampanyasına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda söz konusu iddialar yalanlanarak, "Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir." denildi.


#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#AKPM
#TBMM
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