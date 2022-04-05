Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Çaldığı şey Yok böyle hırsızlık dedirtti
DÜZCE

Çaldığı şey 'Yok böyle hırsızlık' dedirtti

Düzce’de vatandaşların kaldırıma araçlarını park etmesini engellemek amacıyla konulan demir duba, bir şüpheli tarafından çalındı. O anlar Düzce Belediyesi’nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çaldığı şey Yok böyle hırsızlık dedirtti
Çaldığı şey 'Yok böyle hırsızlık' dedirtti.

Düzce’de vatandaşların kaldırıma araçlarını park etmesini engellemek amacıyla konulan demir duba, bir şüpheli tarafından çalındı. O anlar Düzce Belediyesi’nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

DEMİR DUBAYI ÇALDI

Edinilen bilgiye göre, Düzce Belediyesi ekipleri Akçakoca Caddesi’ndeki demir dubanın yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dubanın çalındığını gördü. Görüntülerde, şüphelinin hurda aracının arkasından çıkardığı siyah poşetle dubanın üzerini örttüğü, ardından dubayı da alarak uzaklaştığı görülüyor.

ÇALDIĞINI ANLADIK


Hırsızlık anları Düzce Belediyesi’nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı
DÜNYA
İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı

Ölüm tehditleri alan katil koca Halis Serbest Bergen yapımcılarına dava açtı
HAYAT
Ölüm tehditleri alan katil koca Halis Serbest Bergen yapımcılarına dava açtı
Teröristlere göz açtırmıyor

Teröristlere göz açtırmıyor

SİHA'lar hedefleri tam isabetle vuruyor.
Liste belli oldu

Liste belli oldu

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.
Buchadaki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor

İçişleri Bakanlığından İBB'nin personel alımına ilişkin açıklama geldi.

Rusya emeklileri orduya çağırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.