Can Polat cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen dört zanlı tutuklandı

Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın Alaçatı'da silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın, İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçi şahısla birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli şahıs daha yakalanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.