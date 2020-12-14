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Gündem Çanakkale 4 günlük yağışlarla aralık ayı ortalamasını yakaladı
ÇANAKKALE

Çanakkale 4 günlük yağışlarla aralık ayı ortalamasını yakaladı

Çanakkale 4 günlük yağışlarla aralık ayı ortalamasını yakaladı

Çanakkale'ye son 4 günde metrekareye 94 kilogram yağış düştü. En çok yağışı ise, metrekareye 182,9 kilogram yağış düşen Ayvacık ilçesi aldı. Son yağışlar ile kentte Aralık ayı ortalaması yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Çanakkale
Çanakkale

Çanakkale’de geçen cuma günü başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, kuraklık nedeniyle barajların boşaldığı kentte, yüzleri güldürdü.

Çanakkale merkezinde metrekareye cuma günü 9.4, cumartesi günü 2.6, pazar günü 49.2, bugün ise 32.8 kilogram yağış düştü. Son 4 günde metrekareye toplam 94 kilogram yağış düşen kentte, Aralık ayının toplamında metrekareye düşen yağış miktarı 103,2 kilogram olarak gerçekleşti.

Son yağışlar ile Çanakkale, 105,3 kilogram olan Aralık ayı uzun yıllar yağış ortalamasını yakalamış oldu.

Son 4 günlük sürede metrekareye düşen yağış miktarı Gökçeada ilçesinde 153,5 kilogram Bozcaada ilçesinde 99,6, Gelibolu ilçesinde 80,9, Biga ilçesinde 26,2, Yenice ilçesinde 37,3, Ayvacık ilçesinde 182,9, Bayramiç ilçesinde 77,4, Çan ilçesinde 34,5, Lapseki ilçesinde 53,7 ve Ezine ilçesinde 85,8 kilogram olarak gerçekleşti. En çok yağışı Ayvacık ilçesi almış oldu.

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