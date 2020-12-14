Çanakkale 4 günlük yağışlarla aralık ayı ortalamasını yakaladı

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Yıllarca para biriktirip hayalindeki sıfır otomobili aldı, hayatının şokunu yaşadı: 'Ayıplı mal' çıktı, hukuk mücadelesi başlattı

Bingöl'de yaşayan 35 yaşındaki Sertaç Kaya isimli memur, annesinin engelli raporu ile ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır otomobil satın aldı. Tüm birikimini bu araca veren genç adam, bir süre sonra araçta meydana gelen arıza ile hayatının şokunu yaşadı. Araç 120 km hıza yaklaştığında kendiliğinden durup arıza vermeye başlayınca değişim için bayiye başvuran Kaya, bayiden olumsuz cevap aldı. Mahkemeye şikayette bulunan Kaya, 'ayıplı mal' raporuna rağmen mahkemeden çıkan kararla ikinci bir şoku yaşadı.