Çanakkale alev alev

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınında dün öğle saatlerinde başlayan yangın, tüm şehri etkiledi. Saat 12.54’te ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanda etkili oldu. Yangına karşı toplam bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi sevk edilirken, Sağlık Bakanlığı da çok sayıda ambulans ve ekip sevk etti. Yangının dumanından etkilenen 4 kişinin ise tedavi edildiği açıklandı. Yangının hızla ilerlemesiyle 9 köy için tedbir alındı, Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı boşaltıldı. Bazı köylerde evler alevlere teslim oldu.