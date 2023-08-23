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Çanakkale alev alev

Çanakkale'nin Kayadere köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde geniş bir bölgeye yayıldı. Şehir merkezine kadar dayanan alevler, tahliye edilen bazı köyleri teslim aldı. Çanakkale Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yangın dumanı bütün şehri kapladı.

Yangın dumanı bütün şehri kapladı.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınında dün öğle saatlerinde başlayan yangın, tüm şehri etkiledi. Saat 12.54’te ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanda etkili oldu. Yangına karşı toplam bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi sevk edilirken, Sağlık Bakanlığı da çok sayıda ambulans ve ekip sevk etti. Yangının dumanından etkilenen 4 kişinin ise tedavi edildiği açıklandı. Yangının hızla ilerlemesiyle 9 köy için tedbir alındı, Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı boşaltıldı. Bazı köylerde evler alevlere teslim oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Terzioğlu Kampüsü de tahliye edildi. Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatıldı. Yangın sonrası tedbir için Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiği de bir süreliğine tek yöne indirildi.


#Çanakkale
#yangın
#Çanakkale Boğazı
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