Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tahıl gemisi karaya oturdu

20:1111/03/2026, Çarşamba
AA
Rusya’dan Mısır’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan Panama bayraklı tahıl yüklü dökme yük gemisi karaya oturdu. Kilitbahir dönüşünde yaşanan olayın ardından bölgeye Kurtarma-21 römorkörü ve KEGM-8 botu sevk edildi. Balıkadamların su altı incelemesinin ardından gemiyi kurtarma çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tahıl yüklü gemi karaya oturdu.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a seyir halinde olan Panama bayraklı 189 metre boyundaki 51 bin 258 ton tahıl yüklü "NATO APP" adlı dökme yük gemisinde Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir dönüşünde makine arızası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine Kurtarma-21 römorkörü ve KEGM-8 botu, olay yerine sevk edildi.

Balıkadamların sualtı dalışından sonra kurtarma operasyonuna başlanacağı belirtildi.



