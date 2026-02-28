Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'de bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Çanakkale'de bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

00:3728/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yaralanan şahıs Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi
Yaralanan şahıs Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi

Çanakkale’de, bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi yaralanırken, 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi'ndeki bir lokantaya, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Lokantada bulunan bir kişi saldırı sonucu yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi Esenler Mahallesi'nde bir araçta yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yaralıya ait olduğu belirtilen otomobilde de hasar oluştu.



#Kurşunlama
#İş Yeri
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi