Yalova'da baba ve 14 aylık bebeği yaralayan komşuya istenen ceza belli oldu

Yalova'da komşularının saldırısına uğrayan baba ile 14 aylık kızının ağır yaralandığı olayda, çocuk Scooter’ı Türk Ceza Kanunu kapsamında “silah” olarak değerlendirildi. Savcılık, şüpheli için 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istedi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde uzun süredir devam eden komşuluk anlaşmazlığı, iftar saatlerinde şiddetli bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre, baba Muhammet Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra Medine Baca ile apartman girişinde saldırıya uğradı. Olayda küçük çocuğun kafatasında çatlak oluşurken, babanın burnu kırıldı.
Saldırı sonrası gözaltına alınan şüpheli Şener Ergin, çıkarıldığı mahkemece
"silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama"
suçundan tutuklandı.
İddianameyi Demir Leydi hazırladı
Demir Leydi Olarak bilinen Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, baba kız darp olayına ilişkin etkili ve hızlı soruşturma yürüterek iddianame hazırladı.
Çocuk sesleri husumete neden oldu
İddianamede yer alan bilgilere göre, Muhammet Baca ailesiyle birlikte yaklaşık 9 ay önce Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ki apartmana taşındı. Aynı apartmanda sanık Şener Ergin'in ve ağabeyi Servet Engin'in de ikamet etmesi nedeniyle taraflar birbirlerini tanıyordu. Çocukların çıkardığı sesler ve apartman içi bazı işlemler nedeniyle başlayan tartışmalar, karşılıklı şikâyetlere dönüşerek aileler arasında açık bir husumet doğurdu.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı
Olay günü iftar alışverişinden dönen Muhammet Baca, ikamet ettiği sokağa girdiği sırada sanık Şener Ergin'in ağabeyi Servet Engin ile karşılaştıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Baca'nın jandarmayı arayarak şikâyetçi olması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Tartışma sırasında ağlamaya başlayan 14 aylık İkra Medine Baca'yı kucağına alan baba, apartman girişinde bağrışma seslerini duyan sanık Şener Ergin'in hedefi oldu. Sanığın, apartman girişinde bulunan çocuk scooter'ını alarak koşarak geldiği, Muhammet Baca'ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği iddianamede ayrıntılı şekilde yer aldı. Olaya ilişkin olarak tespit edilen ve çözümlemesi yapılan kamera görüntülerine ilişkin tanzim edilen tutanaklarda;
"Şener'in bahçe kapı girişinde havada bir nesnenin savrulduğu, 2 sefer çat diye yüksek sesin duyulduğunun"
belirtildi.
Adli tıp bebekte hayati tehlike olduğunu belirtti
Adli Tıp raporlarında, baba Muhammet Baca'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif düzeyde olduğu belirtildi. 1
4 aylık İkra Medine Baca'nın ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu kaydedildi.
Sanık Şener Ergin savunmasında, anlık sinirle scooter'ı savurduğunu ve bebeği fark etmediğini öne sürdü. Ancak savcılık, olay yerinde çocukların bulunduğunun açıkça görüldüğünü, sanığın bunu fark etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.
İddianamede, çocuk scooter'ının yaralamaya elverişli olması nedeniyle "silah" sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe karşı doğrudan kastla işlendiği değerlendirmesi yapıldı.
Baba ve bebeğe saldırı için ayrı ayrı ceza
Hazırlanan iddianamede, sanık Şener Ergin'in müşteki Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İkra Medine Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Savcılık, iki ayrı mağdura yönelik suçların birlikte değerlendirilmesi halinde sanık hakkında toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca mahkûmiyet halinde sanık hakkında hak yoksunlukları uygulanması da talep edildi.
#Yalova
#baba-kız
#komşu kavgası