Yalova'da 14 aylık bebeğe uygulanan şiddet hakkında soruşturma başlatıldı

23:4622/02/2026, Pazar
Yalova’da yaklaşık 9 aydır çocuk gürültüsü nedeniyle komşusuyla aralarında husumet bulunan 4 çocuk babası Muhammet Baca (34), 14 aylık kızı İkra Baca kucağındayken, yaşanan tartışma sırasında sopayla darbedilmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova’nın Esenköy beldesinde meydana gelen olayda yaralanan baba ve 14 aylık bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu. Gürlek, olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve baba ile kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da baba ile kucağındaki 14 aylık kızının komşuları tarafından darbedildiği olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen olayda yaralanan baba ve 14 aylık kızına geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar diledi.

Açıklamada, Bakan Gürlek, "Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.


