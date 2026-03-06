Çanakkale’de yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan şüpheli ölü bulundu

Olay, Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Osman Ö., iddiaya göre yaklaşık 200 kişiden yüksek faiz vaadiyle topladığı 300 milyon TL para topladı. Uzun süredir çevresinden ‘yüksek faiz’ vaadiyle para topladığı öne sürülen Osman Ö.’nün son günlerde telefonunu açmadığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Osman Ö.'nün iş yerinin kapalı olduğu ve ortalıkta görünmediği belirlendi.







