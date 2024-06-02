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Çanakkale Valiliği'nden orman yangınları karşı uyarı

Çanakkale Valiliği, il genelinde beklenen artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

17:58 - 2/06/2024 Pazar
DHA
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı bölgedekilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada,
“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmalıdır"
denildi.


#Çanakkale Valiliği
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