Çanakkale'de çıkan orman yangını bir saatte kontrol altına alındı

Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 hizmet aracı ve toplam 13 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.