Çanakkale'de çıkan orman yangını bir saatte kontrol altına alındı

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle bir saatte kontrol altına alındı.
Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 hizmet aracı ve toplam 13 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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