Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'de çıkan orman yangını bir saatte kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını bir saatte kontrol altına alındı

17:337/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle bir saatte kontrol altına alındı.

Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 hizmet aracı ve toplam 13 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



#çanakkale
#yangın
#gökçeada
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TİGEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı: Mülakat sınavına katılacakların isimleri ve sözlü sınav tarihleri