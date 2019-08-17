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ÇANAKKALE

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi
AA
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi
AA
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi
AA
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BTV 699 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi
OYNAT 00:21
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.


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