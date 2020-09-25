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Gündem Çapada dehşet Maskesini doğru takması için uyaran sağlık çalışanı feci şekilde darp edildi
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Çapa'da dehşet: Maskesini doğru takması için uyaran sağlık çalışanı feci şekilde darp edildi

Tüm yaptırımlara rağmen sağlık çalışanlarına şiddet durdurulamıyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık çalışanının darp edildiği anlar kameralara yansıdı.
Sağlık çalışanının darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu.

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Sinirlenip saldırdı

İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.

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Gözünden yaralandı, ameliyata alındı

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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