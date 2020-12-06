Çardakta başlayan yangın camiye sıçradı

Dünya

Paşinyan'a öfke dinmiyor: Ermenistan Başbakanlığı siyasi bir ceset tarafından işgal ediliyor!

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a öfke dinmiyor. Muhalefet tarafından Paşinyan'a verilen süre azalırken ülkenin farklı kentlerinde protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteride konuşma yapan Ermenistan Anavatan Partisi Genel Başkanı Artur Vanetsyan, "Ermenistan Başbakanlığı şu anda siyasi bir ceset tarafından işgal ediliyor." ifadelerini kullandı.