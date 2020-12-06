Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çardakta başlayan yangın camiye sıçradı
KOCAELİ

Çardakta başlayan yangın camiye sıçradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, caminin bahçesindeki çardakta çıkan yangın, caminin klimasına sıçradı. Klimanın patlaması sonucu caminin çatısını alevler sardı. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caminin boş olmasıyla olası facia önlendi.

Haber Merkezi DHA
İtfaiye ekibi yangını söndürmek için büyük mücadele verdi.
İtfaiye ekibi yangını söndürmek için büyük mücadele verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kirazpınar Mahallesi Taşocaklar Sokak'taki Hz. Ömer Camii’nin bahçesindeki çardakta depolanan odunlar, saat 14.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek, caminin duvarındaki klimaya sıçradı. Klimanın yüksek sıcaklık nedeniyle patlaması sonucu alevler, caminin çatısının tamamını sardı.

Sokağa çıkma yasağı faciayı önledi

Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caminin boş olmasıyla olası facia önlendi. Polis, yangın ilgili soruşturma başlattı.

Vaniköy Camii nasıl yandı?
GÜNDEM
Vaniköy Camii nasıl yandı?
Abone Ol Google News
Sıfırlanan nüfus

Sıfırlanan nüfus

Türkiye'de neden bu kadar çok göçmen var?
Erzurumda korkunç olay

Erzurum'da korkunç olay

Ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi.
Fransada Türk damgası

Fransa'da
'Türk' damgası

​Milli futbolcularımız Lille'e galibiyeti getirdi.
Antalya'da<br>esrarengiz görüntü

Antalya'da
esrarengiz görüntü

'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım ve korktum.'
Vinci<br>Kabe'ye çevirdi

Vinci
Kabe'ye çevirdi

​Gökyüzünde namaz kıldı, görenler şaşkına döndü.

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

​Paşinyan'a öfke dinmiyor.

Kaza yapan kuryeden<br>şaşırtan tepki

Kaza yapan kuryeden
şaşırtan tepki

İsmi yanlış söylenince 'Benim adım Ömer değil' diyerek ağladı.
8 Aralık'ta başlıyor

8 Aralık'ta başlıyor

​Bakan Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi.
Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

​Vuhanlı uzmandan dünyayı korkutan açıklama.
İran cezaevindeki<br>Türklerin tedavisini engelliyor

İran cezaevindeki
Türklerin tedavisini engelliyor

Azerbaycan'a destek veren aktivistler cezaevinde koronavirüse yakalandı.
Satan arttı,<br>alan azaldı

Satan arttı,
alan azaldı

Nisan ayından sonra en düşük satışlar gerçekleşiyor.
'İnanmıyorum,<br>deli midir nedir?'

'İnanmıyorum,
deli midir nedir?'

​Evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor.
Her maçını izliyorlar

Her maçını izliyorlar

​Kimse adını bilmiyordu, transferin gözdesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.