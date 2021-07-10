Gündem Çark etmesini kim sağladı?
ANKARA

Çark etmesini kim sağladı?

FETÖ’yle olan bağını en ince ayrıntısına kadar anlatan, ardından da bu itiraflarından vazgeçen eski Tuğgeneral Serdar Atasoy, tutuklandı. Avukatı eşliğinde verdiği ifadesinde bildiği FETÖ’cüleri savcılığa veren Atasoy, mahrem imamlarını da deşifre etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çark etmesini kim sağladı?
Serdar Atasoy

ABDULLAH SARİCA

İtiraflarının ardından 6 ay sonra çark eden Atasoy’u itirafçılıktan kimin döndürdüğü merak ediliyor. FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Atasoy, örgütle bağını itiraf etmiş, bildiği FETÖ’cülerin ismini de savcılığa vermişti. Atasoy, verdiği isimlerle ilgili Çanakkale ve Ankara’daki bazı mahkemelerde tanık olarak dinlendi. Bu mahkemelerde etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçen Atasoy hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yakalama kararı çıkartıldı. Bursa’da gözaltına alınan Atasoy, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KİM DÖNDÜRDÜ?

Serdar Atasoy, ilk olarak 27 Ocak’ta gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından savcılığa ifade veren Atasoy, avukatı eşliğinde verdiği ifadesinde bildiği örgüt üyelerinin isimlerini deşifre etti. İtirafçı olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atasoy’u 6 ay sonra itirafçılıktan kimin döndürdüğü merak ediliyor.

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