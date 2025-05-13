'Carlos' kaçakçılara göz açtırmıyor: Yurt dışından gelen iki TIR'da 128 kilo madde buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından yurda giriş yapacak TIR'larla ülkeye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan 2 TIR, yurda giriş yapmak üzere geldiği Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda polis tarafından narkotik köpeği 'Carlos' ile arandı. Aramada A.İ.A.'nın kullandığı TIR'ın dorsesinde 115 kilo skunk ele geçirildi. Sürücüler A.İ.A. ile F.A., gözaltına alındı.