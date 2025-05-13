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'Carlos' kaçakçılara göz açtırmıyor: Yurt dışından gelen iki TIR'da 128 kilo madde buldu

'Carlos' kaçakçılara göz açtırmıyor: Yurt dışından gelen iki TIR'da 128 kilo madde buldu

13:1913/05/2025, Salı
IHA
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Narkotik köpeği Carlos, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Narkotik köpeği Carlos, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Edirne'de polisin yurt dışından gelen 2 TIR'da narkotik köpeği 'Carlos' ile yaptığı aramada toplam 128 kilo 621 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından yurda giriş yapacak TIR'larla ülkeye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan 2 TIR, yurda giriş yapmak üzere geldiği Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda polis tarafından narkotik köpeği 'Carlos' ile arandı. Aramada A.İ.A.'nın kullandığı TIR'ın dorsesinde 115 kilo skunk ele geçirildi. Sürücüler A.İ.A. ile F.A., gözaltına alındı.


Öte yandan polisin uyuşturucu takibine aldığı A.A.B. ve H.Y.'nin kullandığı 2 TIR da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra durdurulup arandı. TIR'ların birinde 13 kilo 621 gram skunk ele geçirildi.


Ele geçirilen toplam 128 kilo 621 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan TIR şoförleri A.İ.A., F.A. A.A.B. ve H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi.




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