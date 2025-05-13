Operasyon, merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimliklerini tespit ettiği Ş.C. ve B.C. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yaklaşık 6 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, narkotik köpeğiyle birlikte şahısların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.