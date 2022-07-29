Çatı davası Yargıtay’dan döndü

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ çatı davasında Hidayet Karaca’nın da arasında olduğu 4 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında olduğu 75 sanık hakkında dava açmıştı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava, 8 Haziran 2018’de karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanıklar eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve Gülen’in kuzeni Kazim Avcı’nın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Gülen’in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim’in ise “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 10 yıl 6’şar ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.

REKLAM

3 ONAMA, 4 BOZMA

İstinafın yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmasına yapılan itiraz üzerine dosya temyiz için Yargıtay’a geldi. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklar Aksoy, Çelik ve Azim’e verilen hapis cezalarını onadı. Karaca, İşbilen, Kaya ve Avcı hakkında kurulan hükmün ise bozulmasına karar verildi.

PLANLAMA, HAZIRLIK VE İCRASINDA YER ALMADILAR

Yargıtay’ın bozma kararında, sanıkların “FETÖ’nün örgütsel faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna ilişkin planlama, hazırlık ve icra organizasyonunda yer aldıklarının kanıtlanamadığı” ifade edildi.

DARBE ÖNCESİ CEZAEVİNDELERDİ

Kararda, darbe yapılacağı hususundaki bilgilerinin mevcudiyeti sabit kabul edilse dahi bu durumun iştirak iradesine dahil olunduğu sonucunu doğurmayacağı, darbe girişimine yönelik icrai davranışları mevcut olmadığından anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan sorumlu tutulamayacakları belirtildi. Sanıklar Karaca, İşbilen ve Avcı’nın darbe girişiminden yaklaşık 1 sene önce söz konusu dava kapsamında tutuklandıkları ve darbe girişimi esnasında cezaevinde tutuklu bulundukları, darbe girişimine yönelik herhangi bir eylemlerinin de tespit edilemediği kaydedildi.

REKLAM

Üst sınırdan ceza verilsin

Fetullah Gülen’e doğrudan bağlı olarak faaliyet yürüten sanıkların eylemlerinin “silahlı terör örgütü yönetme” suçunu oluşturduğu bildirildi. Bu suçtan ceza verilirken de sanıkların örgüt içerisindeki konum, eylem ve faaliyetleri göz önüne alınarak üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğine işaret edildi.

GÜNDEM Yargıtay Donanma davasında 12 kişinin yeniden yargılanmasına karar verdi