Çavuşoğlu'dan İdlib açıklaması

Son dakikaPinterest'te paylaşE-posta gönderWhatsapp'ta paylaşBip'te paylaşYORUM YAPAyrıntılar geliyor...#idlib ÖNERİLEN VİDEOLAR ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödediABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.Yoğurdun Steve Jobs'uÇöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...Esnafa 10 maddelik müjdeHükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı. Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacunElazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. 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Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan IbrahimovicAttığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkürSuriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. 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