Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık resmen talep etti

Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmişti. Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp cesedinin tespit edilmesi talebi bir süredir gündemdeydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Mezarın açılması gibi bir durum söz konusu değil” dedi. Peki Cem Garipoğlu mezarı neden açılmıyor, hukuken bir engel mi var? İşte detaylar.