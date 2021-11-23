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Ceren Özdemir cinayeti davasında önemli gelişme: Katil Özgür Arduç'a verilen ceza belli oldu

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i takip edip, evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalandığı esnada iki polis memurunu yaralayan Özgür Arduç hakkında karar açıklandı. Yargıtay, Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Arduç, benzer suç işlediğinden ömür boyu hapiste kalacak.

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Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i takip edip, evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalandığı esnada 2 polis memurunu yaralayan Özgür Arduç hakkında karar açıklandı. Habertürk'ün aktardığına göre; Yargıtay, Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Arduç, benzer suç işlediğinden ömür boyu hapiste kalacak.

NE OLMUŞTU?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

"Canavarca hisle kasten öldürme"

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu. Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020'de görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 24 Eylül 2020'de görülen dördüncü duruşmasında, polis memuru Çelik hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen kati raporun hazırlanmaması üzerine raporun çıkacağı süre dikkate alınarak, Ceren Özdemir davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve tutukluluğu devam eden sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.


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