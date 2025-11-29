Çeşme’de etkili sağanak: Denizle kara adeta birleşti

İzmir'i sağanak vurdu
İzmir’in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Denizden çekilen bir videoda ise adeta denizle karanın birleştiği görüldü.
Meteoroloji tarafından verilen uyarının ardından sarı kodla uyarılan İzmir’e sağanak, dün akşam saatlerinde Çeşme’den giriş yaptı. Turistik ilçede etkili olan etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler de yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti.
Kent genelinde bu gece saatlerine kadar sağanak yağışın sürmesi bekleniyor.
#Çeşme
#sağanak
#İzmir