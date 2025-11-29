Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çeşme’de etkili sağanak: Denizle kara adeta birleşti

Çeşme’de etkili sağanak: Denizle kara adeta birleşti

09:5729/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İzmir'i sağanak vurdu
İzmir'i sağanak vurdu

İzmir’in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Denizden çekilen bir videoda ise adeta denizle karanın birleştiği görüldü.

Meteoroloji tarafından verilen uyarının ardından sarı kodla uyarılan İzmir’e sağanak, dün akşam saatlerinde Çeşme’den giriş yaptı. Turistik ilçede etkili olan etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler de yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti.

Kent genelinde bu gece saatlerine kadar sağanak yağışın sürmesi bekleniyor.



#Çeşme
#sağanak
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: DSİ personel alımı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek adaylar belli oldu mu?