Çeşme'de korku dolu anlar: 7 tekne cayır cayır yandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir teknede çıkıp, kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangında 7 tekne yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Çeşme Yıldız Burnu'ndaki balıkçı barınağında bulunan bir teknede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yanındaki 6 tekneye daha sıçradı.
Teknelerden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı.
İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
6-7 metre uzunluğundaki polyester teknelerde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.