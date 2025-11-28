Yeni Şafak
Çeşme'de korku dolu anlar: 7 tekne cayır cayır yandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir teknede çıkıp, kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangında 7 tekne yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çeşme Yıldız Burnu'ndaki balıkçı barınağında bulunan bir teknede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yanındaki 6 tekneye daha sıçradı.

Teknelerden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı.


İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.


6-7 metre uzunluğundaki polyester teknelerde hasar oluştu.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

