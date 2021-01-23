Cesurdu tarih bilinci verdi

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi yazar Niyazi Birinci, gençler için yazdığı tarihi romanlar, konferanslar, radyo ve televizyon programıyla akıllarda kaldı. Gençlere tarihi sevdirmeye çalıştığı kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Birinci, gemi kaptanı bir babanın oğlu olarak 1945’te Rize’nin Pazar Hisarlı köyünde dünyaya geldi. Ortaokul ikinci sınıfa Mehmet Akif Ersoy’un el yazısı tıpkıbasımını okumak için 15 günde Osmanlıca okumayı öğrendi. Babasının getirdiği kitaplarla tarihi okumalarına başlayan Birinci, yazmaya ortaokulda okul müdürünün emriyle çıkarmaya başladığı duvar gazetesiyle başladı.

HAYAT Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Birinci, gazeteciliğe 1971’de İstanbul’da muhabirlikle başladı. Tarihi romanlar kaleme almaya başlayan usta yazarın ilk olarak 1972’de “Sunguroğlu” romanı gazetede tefrika edildi. İlgi gören bu eserin ardından “Buhara Yanıyor” ve “Elveda Buhara” romanlarını gençlerin beğenisine sundu. Köprübaşı adlı eseriyle 1979’da Türkiye Milli Kültür Vakfı’ndan Roman Teşvik Ödülü, 1982’de ise Türkiye Yazarlar Birliği’nden çocuk edebiyatı dalında Yılın Yazarı Ödülü’nü aldı. Birinci, Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olduğu 1989’dan itibaren çocuklarla sıkı bir bağ kurdu, hikayelerini de Niyazi Birinci ismiyle yazdı.

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Çocuklara ve gençlere yönelik eserler yazan usta yazar, Veysel Akpınar, Şeref Baysal, Bahadır Alp ve Nurcan Sevinç gibi farklı mahlaslar kullandı. Roman, çocuk kitabı, hikaye, araştırma, oyun, senaryo ve çok sayıda fikri eserin arasında bulunduğu yüzlerce çalışmaya imza atan tecrübeli yazar, ayrıca yurt içinde ve yurt dışında binlerce konferans verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 kitabı yayınlanan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller alan Birinci, vefatına kadar Albayrak çatısı altındaki TVNET’te program yapmaya ve Derin Tarih dergisinde yazılar kaleme almaya devam etti. Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerini ele alan 30’u aşkın romanı bulunan Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.

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