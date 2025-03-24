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Cevdet Ertürkmen kayyum atandığı Şişli Belediyesi'ne geldi

Cevdet Ertürkmen kayyum atandığı Şişli Belediyesi'ne geldi

10:3024/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
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Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde
Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, belediye binasına giriş yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve terör soruşturmasında adı geçen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


İçişleri Bakanlığı, terör suçundan tutuklandığı için Şahan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.


Yaşanan gelişmelerin ardından, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.



Ertürkmen Belediye binasına geldi


İçişleri Bakanlığı, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.


Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.


Posterler toplandı


Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.


Belediye binası önünde bekleyen personel ise saat 09.30 sıralarında içeri girmeye başladı.




#Şişli Belediyesi
#terör
#kayyum

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