Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında kararını verdi. Buna göre, irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden tutuklanan Murat Çalık’ın, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Başkan vekilini belirlemek için 26 Mart'ta belediye meclisinde seçim yapılacak.