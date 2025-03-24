Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

Terör soruşturmasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “terör örgütüne yardım etme” suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Şahan ve yolsuzluktan tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı görevden aldı. Terörden tutuklanan Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum atandı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında kararını verdi. Buna göre, irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden tutuklanan Murat Çalık’ın, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Başkan vekilini belirlemek için 26 Mart'ta belediye meclisinde seçim yapılacak.
KAYMAKAM ATANDI
Silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, belediye başkan vekili olarak atandı.