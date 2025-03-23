Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Şişli Belediye Başkanı tutuklandı

Şişli Belediye Başkanı tutuklandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:4323/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

Terör soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın da tutuklanmasına karar verildi. Karar sonrası Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında kararlar açıklamaya başladı. Bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakim karşısına çıktı.



Şişli Belediye Başkanı tutuklandı


Terör soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mehmet Ali Çalışkan ve Mahir Polat'ın üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Şahan'ın terör örgütüne yardım suçundan tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor.


İmamoğlu hakkında kuvvetli suç şüphesi vurgusu


Ekrem İmamoğlu hakkında açıklanan kararda terör soruşturmasına yönelik üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildiği vurgulandı.



#Şişli
#Resul Emrah Şahan
#Mahir Polat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beylikdüzü belediye başkanı hakkında karar çıktı: Murat Çalık tutuklandı mı?