Terör soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın da tutuklanmasına karar verildi. Karar sonrası Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında kararlar açıklamaya başladı. Bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakim karşısına çıktı.
Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
Terör soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mehmet Ali Çalışkan ve Mahir Polat'ın üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Şahan'ın terör örgütüne yardım suçundan tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor.
İmamoğlu hakkında kuvvetli suç şüphesi vurgusu
Ekrem İmamoğlu hakkında açıklanan kararda terör soruşturmasına yönelik üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildiği vurgulandı.