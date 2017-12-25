CHP 15 Temmuz için de Avrupa'ya koştu

Dün yayımlanan 696 sayılı KHK'daki "sivillere ceza muafiyeti"ne ilişkin düzenlemeyle ilgili CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyor. Hükmün iptali için acil koduyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracağını açıklayan CHP Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, düzenlemenin bugünü de kapsadığını iddia etti.
Düzenleme sadece iki günü kapsıyor
KHK'nın tartışılan maddesi hakkında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 Temmuz ve 16 Temmuz günlerini kapsadığını söyledi. Ünal, erken seçim tartışmalarına değinerek seçimlerin zamanında yapılacağını kaydetti.
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