Gündem CHP hız kesmeden heykel açılışına devam ediyor Edremitte Ufka Bakan Atatürk töreni yapıldı
BALİKESİR

CHP hız kesmeden heykel açılışına devam ediyor: Edremit'te 'Ufka Bakan Atatürk' töreni yapıldı

CHP hız kesmeden heykel açılışına devam ediyor: Edremit'te 'Ufka Bakan Atatürk' töreni yapıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Güre Cumhuriyet Meydanı’na yapılan “Ufka Bakan Atatürk” heykeli törenle açıldı. CHP parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürlerinin katıldığı açılışta konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bu heykele derinlikle bakınız. Bu esere dikkatle baktığınızda, nereden baksa güzel, nereden baksan güzel Atatürk’ü görürsünüz." dedi.

Haber Merkezi İHA
Ufka Bakan Atatürk heykeli törenle açıldı.
Ufka Bakan Atatürk heykeli törenle açıldı.


Edremit Belediyesi tarafından Güre Mahallesi’nde ki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptırılan “Ufka Bakan Atatürk” heykeli ile Altınoluk Mahallesi’nde yeniden düzenlenerek kitaplarla donatılan Halk Kütüphanesi düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Ünlü heykel sanatçısı Tankut Öktem’in kızı heykel sanatçısı Pınar Öktem Doğan tarafından Güre İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan “Ufka bakan Atatürk” heykeli pademi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir tören ile açıldı.

"Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ettiler"

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP önceki dönem Milletvekili Mehmet Tüm, CHP parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, heykeli 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ettiklerini ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız
GÜNDEM
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız


  • Başkan Arslan, “Güre’nin karakterini yansıtırken, Güre’ye gelen misafirlerimize hatıralarında, fotoğraf karelerinde yer edinecek bir güzellik te sunmuş oluyoruz. Güre’nin kamusal alanına zenginlik katarken, sahilimizi sanatla da değerlendiriyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira
GÜNDEM
Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira

"Bu heykele derinlikle bakınız"

Bu heykele derinlikle bakınız. Balıkçıda, milletin gücünü görürsünüz. Ağında, bolluk ve bereketi görürsünüz. Küçük kız çocuğunda, aydınlık bir geleceği, Dümendeki Kaptanda, Salih Reislerin, Turgut Reislerin torunlarını, ekmeğini denizden çıkaran Güreli denizcileri görürsünüz.
Bu esere dikkatle baktığınızda, Nereden baksa güzel, nereden baksan güzel Atatürk’ü görürsünüz.
Sadece onu değil, Balıkçısıyla, denizcisiyle, çocuğuyla hepbirlikte Atasıyla hareket eden Edremitlileri görürsünüz.” dedi.

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık
GÜNDEM
CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık


  • Başkan Arslan “Bu heykeli Atatürk ile birlikte bu toprakları savunan kahraman Kuvayi Milliye’ciler Güreli Şükrü Bey’e, Güreli Sezayi Bey’e, Güreli İsmail Efendiye, Güreli Mustafa Bey’e ve Azîz şehitlerimize, minnet ve şükrânlarımızla ithaf ediyoruz. Bu heykeli 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ediyoruz” dedi.

CHP’li Bornova Belediyesi’nden İzmir’e yeni Atatürk heykeli
GÜNDEM
CHP’li Bornova Belediyesi’nden İzmir’e yeni Atatürk heykeli

İşte ittifakta kriz çıkaran imar rantı!
GÜNDEM
İşte ittifakta kriz çıkaran imar rantı!

Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaret edecek
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaret edecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ayı heykeli yerine kızıl geyik heykeli yapacağız
GÜNDEM
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ayı heykeli yerine kızıl geyik heykeli yapacağız

AK Partili Turan'dan CHP'lilere tepki: Sizi Ay'a götürelim en büyük heykelin açılışını yapın
GÜNDEM
AK Partili Turan'dan CHP'lilere tepki: Sizi Ay'a götürelim en büyük heykelin açılışını yapın
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çok sistematik saldırıya uğruyorum

'Çok sistematik saldırıya uğruyorum'

​AK Partili Özlem ahlaksız saldırılar hakkında konuştu.
Eti, kanı her şeyi siyah

Eti, kanı her şeyi siyah

​Piyasa değeri 2 bin 500 dolar.

AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde hitap ediyor.

Türkiye'nin en yaşlı kayaları

Türkiye'nin en yaşlı kayaları

​Haklarında hiçbir veri yok.

1,5 ayda yaptılar

1,5 ayda yaptılar

'Kaplumbike' 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.
68 yerleşim yeri karantinada

68 yerleşim yeri karantinada

En çok vakanın görüldüğü 5 il arasında yer alıyor.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.