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POLİTİKA

CHP LGBT komisyonu kurdu

Eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunan CHP, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ adı altında LGBT komisyonu kurdu. Komisyon, gerçekleştirdikleri ilk toplantıyı "Haklarımız ve yaşamlarımız için omuz omuza mücadeleye" sözleriyle duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP LGBT komisyonu kurdu
CHP’nin hazırladığı afişler, birçok şehirdeki billboardlara asılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gençlik Kolları bünyesinde, daha önce duyurusunu yaptığı 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nu kurdu.

Komisyon ilk toplantısını da gerçekleştirdi. "Gerçekleştirilen toplantıda yapacağımız çalışmalar için fikir alışverişinde bulunduk. Haklarımız ve yaşamlarımız için omuz omuza mücadeleye!" sözleriyle bu toplantıyı duyurdular.

  • "Cinsiyet eşitliği ideolojisi, kadının kadınla yaşamasını, erkeğin erkekle yaşamasını aile diye tanımlıyor."

Kılıçdaroğlu'ndan eşcinsellere vaat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşcinsellere yönelik yasal düzenleme vaadinin ardından CHP’li belediyeler gaza basmış, birçok CHP’li belediye ‘Toplumsal Cinsiyet’ adı altında LGBTİ’lerle ilgili adımlar atmaya başlamıştı.

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