CHP 'Sevakin'den rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan Cumhurbaşkanı'ndan talebi sonrası Sevakin Adası Türkiye'ye tahsis edildi.

Sevakin'in imarını gerçekleştirecek olan Türkiye, Afrika'nın en stratejik bölgesinde yer edinmiş oldu.

CHP Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesinden rahatsız

Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama ise Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Türkiye'nin bu adımının yanlış olduğunu savunan Özel, Sudan'daki adayı alana kadar ülkenin başka sorunlarının olduğunu söyledi.

SEVAKİN ADASI'NIN ÖNEMİ

Sevakin Adası, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethiyle Türk topraklarına katıldı. 1882’de Mısır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı yönetiminden çıktı. Sudan’ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla, Sevakin Adası, Sudan topraklarının bir parçası oldu.

Kızıldeniz’in batı kıyısında düz ve oval bir ada olan Sevakin, yüzyıllardır önemli bir kültür ve ticaret limanı olarak hizmet gördü. Sevakin Adası 3 bin yıldır güçlü imparatorluklar için stratejik ve hayati öneme sahip liman oldu.

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MEKKE'YE GİTMEK İÇİN HAC KAPISI OLDU

Sevakin Adası'nda 3. Ramses milattan önce 10. yüzyılda bir liman inşa etti. Afrikan’ın Kızıldeniz’e açılan ticaret limanı olan Sevakin yine Afrikalı Müslümanların Mekke’ye gitmek için hac kapısı oldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altındayken doğrudan İstanbul’dan yönetilen bu adada, Araplar, Afrikalılar, Türkler ve Hintliler gibi çok milletten insan yaşıyordu. Burada farklı milletlerden insanların aralarında yaptıkları evliliklerle çok zengin bir kültür oluştu.

Sevakin geliştikçe Sudan sahillerine zenginlik getirdi. Sevakin’de binalar taşlaşmış mercanlardan inşa edilmiş. Binaların duvarları işlenmiş ağaç ve taşlarla süslenmişti. Sevakin, 19.yüzyılda Doğu Afrika’dan getirilen kölelerin başka ülkelere gönderilmek üzere toplandığı bir ada haline gelmişti. Köle ticareti ortadan kalkmaya başladığı zaman önemini kaybetmeye başladı.

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DEPREMDEN SONRA HARABEYE DÖNDÜ

1918’deki büyük depremden sonra Sevakin harabeye döndü. Adanın sığ suları ve mercan yapısı sebebiyle ve 20. yüzyılda Sudan limanının inşasıyla ticari önemini kaybetti ve hayalet bir şehre döndü. Bir zamanların mercan şehri olan Sevakin şimdi eski kalıntılarıyla bir turizm sanayine dönüştü.

Sevakin hala Hac için kullanılan bir liman olarak hizmet vermeye devam ediyor.

DÜNYA Kızıldeniz'de eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin Adası

GÜNDEM Erdoğan’dan Sevakin Adası isteği

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan özel istekte bulundu

OYNAT 03:36 Afrika'nın kapısı Türkiye’ye tahsis edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile Sudan, 400 yıl doğrudan İstanbul'dan yönetilen ve Afrika'nın hac kapısı olan Sevakin Adasını Türkiye'ye tahsis etti. Halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir sevinçle karşıladığı Sevakin Adası'nda Osmanlı eserleri ihya edilecek.





