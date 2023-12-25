Irak’ın kuzeyinde 12 askerimizi şehit verdiğimiz bir günde, CHP yine kriz çıkarak HDP (DEM Parti) ile bildiri kardeşliği yaptı. Terör saldırılarıyla ilgili TBMM’de cumartesiyi pazara bağlayan gece ‘ortak bildiri’ yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzaladığı bildiride, PKK terör örgütünün saldırıları kınandı. Ancak ortak bildiriye CHP ve ortağı DEM Parti imza atmadı. CHP, eski seçim ortakları İYİ Parti ve Saadet Parti’den ayrışmış oldu.

HAREKATTAKİ BAKANI ÇAĞIRDILAR!

Ortak bildirinin hazırlanması için Genel Kurul’da söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Yapılması gereken hemen Meclis’in genel görüşme yapması, Milli Savunma Bakanı’nın bilgi vermesi, ona göre konuşmamız ve ona göre bildiri yayımlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, genel görüşmeden ortak bir komisyon kurulmasına kadar her türlü öneriye hazır olduklarını söyledi.

CHP’DEN ‘PKK’SIZ BİLDİRİ

Meclis Başkanvekili Celal Adan, bildirinin 4 siyasi parti tarafından imzalandığını ifade etti. Meclis’teki tüm siyasi partilerin imzası olmadığı için ortak bildiri haline dönüşmeyen metni, imza koyan grupların başkanvekilleri tek tek yerinden okudu. Ali Mahir Başarır da dört grup başkanvekilinin konuşmasının ardından CHP Grubu adına hazırlanan bildiriyi okudu. Ancak CHP’nin yayınladığı bildiride “PKK” ifadesinin yer almaması dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL ŞAİBE PEŞİNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, gece yarısı X hesabından yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’nı suçlayıcı ifadelere yer vererek gerçek şehit sayısının açıklanmadığını ima etti. Harekatı yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i Meclis’e bilgi vermeye çağıran Özel, “Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis’i bilgilendirmelidir. Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız” ifadelerini kullandı.

TSK’YI ZAN ALTINDA BIRAKMAK İSTİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak şehit bildirisini neden imzalamadıklarını açıkladı. Bir grup askerin terör örgütünün elinde olduğunu ima eden Özel, ‘iktidara meşruiyet kazandırmak istemedikleri’ için ortak bildiriyi imzalamadıklarını kaydetti. Özel, “Operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehit var mı ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz terör örgütünün elinde mi?” diye konuştu.

Saadet’e ‘imza atma’ baskısı

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin de imzaladığı ortak bildirinin okunmasının gecikmesinin ardından ikinci bir kriz çıktı. CHP’nin, grubu düşmemesi için bütçe boyunca Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap’ı ödünç verdiği Saadet Partisi Meclis Grubu’na “Ortak bildiriye imza atmayın” baskısında bulunduğu iddia edildi.







