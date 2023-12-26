TBMM Genel Kurulu’nda iki haftadır süren 2024 bütçe görüşmeleri dün yapılan oylama ile sona erdi. Bütçe görüşmelerinin son gününe MHP’nin protestosu damga vurdu. MHP, Genel Kurul’da şehitler için hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin konuşmalarını dinlememe kararı aldı.

AYM’NİN YAPMASI GEREKENİ YAPIYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’liler konuşurken Genel Kurul salonundan ayrıldı. Bahçeli, DEM Parti grubu adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın konuşmasını dinlemeyerek, salonu terk etti. Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, “CHP’yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapması gerekeni yapıyorum bugün” dedi.

BU BÜYÜK MİLLET BUGÜN DE BAŞARACAK

Öte yandan Genel Kurul’u yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Bütçe görüşmeleri sırasında vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e ve bölücü terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Bozdağ, “Sadece terör örgütünü, teröristleri değil onları besleyen, yularlarını elinde tutan ülkeleri ve karanlık güçleri de tarihin çöplüğüne havale etmeyi bu büyük millet dün olduğu gibi bugün de başaracaktır” ifadelerini kullandı.

14 bin sayfa tutanak

Bütçe ve kesin hesap görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 20 Ekim 2023 ile 24 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Komisyonda 21 toplantı ve 70 oturumda yapılan görüşmelerde 217 saat 59 dakika sürdü. Bu toplantılarda 7 bin 834 sayfa tutanak tutuldu. Genel Kurul’da 11 Aralık 2023 tarihinde başlayan bütçe görüşmelerinde ise 24 Aralık’a kadar 14 birleşim ve 71 oturumda toplam 180 saat 42 dakika çalışma yapıldı. 6 bin 517 sayfa tutanak tutuldu. Bütçe görüşmelerinin son gününde teamül gereği oturumu yönetmesi gereken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gribal enfeksiyon geçirdiğini mazeret ederek, oturum başkanlığını TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’a bıraktı.











