CHP’de kurultay netleşiyor

CHP’de dün Parti Meclisi toplandı.
Yeni MYK’nın ve kurultayın konuşulduğu Parti Meclisi dün CHP genel merkezinde toplandı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından perşembe günü tüm MYK üyeleri istifa etmiş, gözler hafta sonunu çevrilmişti. Parti meclisinden gelecek yeni isimler ile Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı yeni MYK’sını bugün açıklanması bekleniyor. 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle çıkan CHP’de tüm MYK üyeleri istifasını sundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yoğun geçen haftanın ardından dün partinin en yetkili organı Parti Meclisi’ni topladı. Parti meclisi toplantısının ardından mevcut MYK üyeleri işlerin aksamaması için yerlerine bir isim gelene kadar görevlerine devam edecek.
EYLÜL YA DA KASIM’DA KURULTAY
CHP 37’nci kurultayını 2020’de yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri sebebiyle ertelenen 38’nci kurultayın tüzüğe göre 2023 yılı içerisinde yapılması gerekiyor. Parti meclisinde takvimlendirme çalışmasının da yapıldığı öğrenilirken yaz aylarında il ve ilçe kongrelerini Eylül Kasım gibi de genel başkanın seçileceği kurultaya gidilmesi bekleniyor. Kurultayda Kılıçdaroğlu’na karşı bir aday çıkması bekleniyor.
BÜYÜK ORANDA DEĞİŞİM
Partiyi kurultaya götürecek kadrolar da önümüzdeki günlerde netleşecek. Kılıçdaroğlu’nun istifa eden MYK üyelerinden en fazla 4 isimle yola devam edeceği belirtiliyor. MYK üyelerinden bazılarının da Meclis yönetiminde yer alması bekleniyor.
MYK AÇIKLANMADAN ÖNCE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME
Yeni MYK kamuoyuna açıklanmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun bir görüşme yapacağı belirtiliyor.
Özel Grup başkanı oldu
CHP’nin yeni Meclis grup yönetim belli oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu. TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.