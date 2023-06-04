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CHP’de kurultay netleşiyor

Seçim hezimetinin ardından isyan dalgasının başladığı CHP’yi zor günler bekliyor. Tüm MYK üyelerinin istifa etmesinin ardından CHP’de dün Parti Meclisi toplandı. Toplantıda yeni MYK’da yer alacak isimler gündeme geldi. Bu isimlerin bugün açıklanması bekleniyor. Eylül-Kasım gibi de genel başkanın seçileceği kurultaya gidilecek.

Mehmet Güney
04:00 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP’de dün Parti Meclisi toplandı.

CHP’de dün Parti Meclisi toplandı.

Yeni MYK’nın ve kurultayın konuşulduğu Parti Meclisi dün CHP genel merkezinde toplandı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından perşembe günü tüm MYK üyeleri istifa etmiş, gözler hafta sonunu çevrilmişti. Parti meclisinden gelecek yeni isimler ile Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı yeni MYK’sını bugün açıklanması bekleniyor. 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle çıkan CHP’de tüm MYK üyeleri istifasını sundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yoğun geçen haftanın ardından dün partinin en yetkili organı Parti Meclisi’ni topladı. Parti meclisi toplantısının ardından mevcut MYK üyeleri işlerin aksamaması için yerlerine bir isim gelene kadar görevlerine devam edecek.

EYLÜL YA DA KASIM’DA KURULTAY

CHP 37’nci kurultayını 2020’de yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri sebebiyle ertelenen 38’nci kurultayın tüzüğe göre 2023 yılı içerisinde yapılması gerekiyor. Parti meclisinde takvimlendirme çalışmasının da yapıldığı öğrenilirken yaz aylarında il ve ilçe kongrelerini Eylül Kasım gibi de genel başkanın seçileceği kurultaya gidilmesi bekleniyor. Kurultayda Kılıçdaroğlu’na karşı bir aday çıkması bekleniyor.

BÜYÜK ORANDA DEĞİŞİM

Partiyi kurultaya götürecek kadrolar da önümüzdeki günlerde netleşecek. Kılıçdaroğlu’nun istifa eden MYK üyelerinden en fazla 4 isimle yola devam edeceği belirtiliyor. MYK üyelerinden bazılarının da Meclis yönetiminde yer alması bekleniyor.

MYK AÇIKLANMADAN ÖNCE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME

Yeni MYK kamuoyuna açıklanmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun bir görüşme yapacağı belirtiliyor.

Özgür Özel

Özel Grup başkanı oldu

CHP’nin yeni Meclis grup yönetim belli oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu. TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.


Yandaş gazeteci Nevşin Mengü'den 'CHP seçmenini kandırdı' itirafı: Kendileri bile inanmamış
Yandaş gazeteci Nevşin Mengü'den 'CHP seçmenini kandırdı' itirafı: Kendileri bile inanmamış

12. kez aldığı yenilgi sonrası hala 'mücadeleye devam' mesajı veren Sekizli Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. Son olarak, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz" diyerek sitem etti. CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini de eleştiren Mengü, "Bize bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Şimdi de diyorlar ki 'olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize ölüm-kalım seçimi dediniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#MYK
#TBMM
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