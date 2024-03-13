CHP'deki kirli para trafiğinde flaş gelişme: Savcılık ifadeye çağırdı

Tunç, "Adli soruşturma başlatıldı. İfadeler alınıyor. Cumhuriyet Savcılığımız işin takibini yapıyor. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bağış denildi. İstanbul İl Başkanlığı'nın binanın alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Bağışın şekli bellidir. Savcılık bu paraların kaynağını sorgulayacaktır. Kamuoyunda büyük bir tepki ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık bu paraların kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullanmıştı.