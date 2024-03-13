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CHP'deki kirli para trafiğinde flaş gelişme: Savcılık ifadeye çağırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. CHP'deki para sayma görüntülerinde yer alan CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldıç

13:26 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:30 - 13/03/2024 Çarşamba
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CHP'deki para sayma görüntülerinde yer alan isimler ifadeye çağrıldı.
CHP'deki para sayma görüntülerinde yer alan isimler ifadeye çağrıldı.

Sosyal medyada CHP İstanbul İl Yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin deste deste nakit para saydığı görüntüler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatmıştı.


İfadeye çağrıldılar


Soruşturma kapsamında, CHP'deki para sayma görüntülerinde yer alan eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.


Bakan Tunç: Her şey ortaya çıkacaktır


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekilen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulunmuştu.


Tunç, "Adli soruşturma başlatıldı. İfadeler alınıyor. Cumhuriyet Savcılığımız işin takibini yapıyor. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bağış denildi. İstanbul İl Başkanlığı'nın binanın alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Bağışın şekli bellidir. Savcılık bu paraların kaynağını sorgulayacaktır. Kamuoyunda büyük bir tepki ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık bu paraların kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullanmıştı.




#CHP
#para
#Özgür Nas
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