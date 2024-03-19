CHP'deki skandal Yunanistan'da da gündem oldu: Para videosu İmamoğlu'nu yaktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. CHP, paranın il başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu iddia etti.
Yunanistan görüntüleri konuşuyor
Söz konusu görüntüler, komşu Yunanistan'da da yankı uyandırdı. Para sayma anlarının, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "başını ağrıttığı" belirtildi.
"İmamoğlu'nu yaktı"
"İstanbul seçim öncesi tartışmaların merkezinde"
Türk savcıların, 15 milyon lira tutarında olduğu belirtilen ve sayılan paralarla ilgili görüntüleri incelediği, paranın kaynağının bulunmaya çalışıldığı notu paylaşıldı.
Haberde, "İstanbul, Türkiye'de seçim öncesi tartışmaların merkezinde yer alıyor." ifadesi kullanıldı.
"Seçim kirli bir hal almaya başladı"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, savcıların paranın kaynağını bulmayı hedeflediğini söylediği de bildirildi.