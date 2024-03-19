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CHP'deki skandal Yunanistan'da da gündem oldu: Para videosu İmamoğlu'nu yaktı

CHP'deki para sayma görüntüleri Yunan medyasında da gündem oldu. Haberlerde söz konusu durumun CHP'yi rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Savcıların, paranın kaynağını bulmaya çalıştığına dikkat çekilerek "Para videosu İmamoğlu'nu yaktı" denildi.

10:27 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP'deki para sayma görüntüleri Yunan basınında.
CHP'deki para sayma görüntüleri Yunan basınında.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. CHP, paranın il başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu iddia etti.


Yunanistan görüntüleri konuşuyor


Söz konusu görüntüler, komşu Yunanistan'da da yankı uyandırdı. Para sayma anlarının, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "başını ağrıttığı" belirtildi.


"İmamoğlu'nu yaktı"


Kathimerini gazetesi, İBB Başkanlığı için yeniden aday olan İmamoğlu hakkında
, "Para videosu İmamoğlu'nu yaktı."
diye yazdı. Gelişmenin, 31 Mart seçimlerinden iki hafta önce meydana geldiğine dikkat çekildi.


Ancak CHP'nin, rüşvet suçlamalarını reddettiği kaydedilerek şöyle denildi:
CHP, paranın partinin İstanbul'daki yeni binası için bağış kampanyası yoluyla toplandığını iddia ediyor.

"İstanbul seçim öncesi tartışmaların merkezinde"


Türk savcıların, 15 milyon lira tutarında olduğu belirtilen ve sayılan paralarla ilgili görüntüleri incelediği, paranın kaynağının bulunmaya çalışıldığı notu paylaşıldı.


Haberde, "İstanbul, Türkiye'de seçim öncesi tartışmaların merkezinde yer alıyor." ifadesi kullanıldı.


"Seçim kirli bir hal almaya başladı"


Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,
"Seçim, kirli bir hal almaya başladı."
şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, savcıların paranın kaynağını bulmayı hedeflediğini söylediği de bildirildi.



CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı
CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin yankısı sürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, para sayma görüntülerine ilişkin geçtiğimiz günlerde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından doğru değil." ifadelerini kullanarak ekibini satmıştı. Günler sonra ise bu kez de ekibi, İmamoğlu'nu sattı. Eski CHP'li Barış Yarkadaş, paraların sayıldığı avukatlık bürosunun sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Taşkapan ile yaptığı görüşmeyi TV100 canlı yayınında açıklayan Yarkadaş, Taşkasap'ın açıklamalarını şöyle aktardı: "Buna oradaki herkes de şahittir. Paranın tesliminin benim ofisimde yapılmasını Ekrem Bey'in ekibi istedi. 'Biz orada teslim edelim' demişler. Parayı elden kendileri getirdi, mülk sahibinin böyle bir talebi olmadı dedi."

CHP'deki para sayma skandalında yeni gelişme: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı
CHP'deki para sayma skandalında yeni gelişme: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Ali Rıza Braka'nın ifadelerine ulaşıldı. Taşınmazı satın almak için CHP'li isimlerin kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Braka, süreci dönemin CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun yürüttüğünü söyledi. Taşınmazları 41 milyon lira bedelle sattığını ancak satış vaadi sözleşmesinde ve resmi olarak 24 milyon 360 bin lira gösterildiğini söyleyen Braka, 1 milyon 130 bin lira meblağın ise komisyon ve diğer giderler olduğu söylenerek verilmediğini ifade etti. Öte yandan Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan, binanın alım pazarlığında CHP'den bir ismin kendisinden 2 milyon lira komisyon istediğini, alım işlerini de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin yürüttüğünü açıkladı. Ayrıca görüntülerde para saydığı hatırlatılan Yılmaz'ın da, "Benim neden bu paraları saydığıma dair verecek bir cevabım yok. Neden saydığımı da hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.


#CHP
#Yunanistan
#para
#Ekrem İmamoğlu
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