CHP’den devleti katliamla suçlayan akademisyenlere seçim vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hendek olayları zamanında yayımladıkları bildiriyle, yerleşim yerlerini harabeye çeviren PKK'nın adını dahi geçirmeden 'devleti katliam yapmakla' itham eden akademisyenlere vaatte bulundu.

"İŞİNİN BAŞINA DÖNECEKLER"

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından bir afiş paylaşıldı. PKK'nın hendek ve barikatlarını kaldıran güvenlik güçlerini hedef alan açıklamaların ifade özgürlüğü olduğu savunularak, "Barış akademisyenleri işinin başına dönecek" denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

PKK'nın hendek ve barikatlarını kaldırmak, bölgede yeniden devlet otoritesini sağlamak için beş yıl önce başlatılan operasyonlar terör örgütü PKK ve HDP yandaşı siyasiler, gazeteciler ve akademisyenler tarafından 'katliam' olarak lanse edilmişti. Kendilerine 'Barış İçin Akademisyenler' adını veren bir grup akademisyen devleti katliam yapmakla itham eden skandal bir bildiriye imza atmıştı.

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DEVLETİ SUÇLADILAR

Özel ve devlet üniversitelerinde bulunan bin 128 akademisyenin imzaladığı bildiride, "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor" gibi ifadeler yer almıştı.

GÜNDEM PKK'nın suç ortakları: Hendekçi akademisyenler

PKK'NIN ADI DAHİ GEÇMEDİ

PKK'nın saldırılarına karşı tek bir kelimenin geçmediği, hatta PKK adı geçmeyen ihanet gibi bildiride, vatanı ve milleti için şehit olmayı göze alan güvenlik güçleri “insan hakkı ihlali" yapmakla suçlanmıştı. PKK'nın pusuları, roketatarlı saldırıları görmezden gelinirken, devlet, “ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırmakla" itham edilmişti. Valilik ve kaymakamlıkların hassasiyetleri göz ardı edilerek Kürt halkının açlık ve susuzluğa mahkum edildiği iddia edilmişti.

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LGBT'YE YASAL DÜZENLEME

CHP, eşcinseller için yasal düzenleme içeren seçim vaadinde de bulundu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip ‘LGBT’ demeden mesajını veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi, eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacağı” sorularını ve tepkilerini de beraberinde getirdi.