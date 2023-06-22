CHP'den yeni bir heykel hizmeti daha: Tören düzenleyip açılış yaptılar

CHP'li Gömeç Belediyesi düzenlediği törenle heykel açılışı yaptı.
CHP yönetimindeki belediyelerde en çok önem verilen 'hizmetlerden' biri olan heykellere yenileri eklendi.
Geçen ay belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen heykel sempozyumunda yer alan ve 12 sanatçının yaptığı heykeller törenle açıldı.
Temaları 'mitoloji'
'Mitoloji' temasıyla yapılan ve Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde sergilenecek heykellerin açılış törenine Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve heykel sergi alanı gezildi.